В Италии погиб прыгнувший из стратосферы парашютист

Австрийский парашютист-экстремал Феликс Баумгартнер, который в 2012 году совершил прыжок из стратосферы, погиб во время полета на параплане в Италии. Об этом сообщает Kurier.

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Инцидент произошел в Порто-Сант-Эльпидио на Адриатическом побережье, где Баумгартнер совершал полет на параплане. Находясь в небе, парашютист почувствовал себя плохо, из-за чего потерял контроль над аппаратом и упал в бассейн местного отеля.

«По данным спасательных служб, он скончался на месте. Во время падения Баумгартнер также сбил сотрудницу отеля, которая была доставлена в больницу с травмой шеи», — говорится в тексте.

Напомним, что парашютист приобрел всемирную известность в 2012 году. Он стал первым человеком, кто в свободном падении преодолел скорость звука, совершив прыжок из стратосферы с высоты почти 39 километров, куда его подняли на воздушном шаре.