В США педагога арестовали за многолетнее насилие над мальчиками

57-летнего бывшего учителя из американского штата Флорида арестовали за многолетнее растление мальчика, который оказался не единственным пострадавшим. Об этом сообщает NBC South Florida.

Как рассказал пострадавший, с педагогом по имени Мигель Бенавенте он познакомился как с другом семьи. Когда мальчику было семь лет, мужчина стал проявлять к нему интерес, а в возрасте от девяти до 14 лет ребенок подвергался сексуальному насилию.

Школьник назвал подозреваемого «монстром» и заявил, что видел, как Бенавенте приводил к себе и других мальчиков из школы. Он также добавил, что мужчина заставлял его смотреть видео непристойного характера.

По версии сотрудников правоохранительных органов, учитель заманивал к себе детей, используя занятия как предлог. Сколько человек пострадали от действий Бенавенте, точно неизвестно.

Отмечается, что еще в 2000 году педагога обвиняли в насилии над другим мальчиком. Ему было 14 лет, и, как в случае с «более поздним» пострадавшим, Бенавенте включал видео сексуального характера, когда они оставались вдвоем.

Несмотря на обвинения, педагог продолжал работать и в 2002 году стал Учителем года.

После того, как стало известно о втором пострадавшем, Бенавенте арестовали, ему отказали в освобождении под залог.