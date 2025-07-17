На Кубани мужа задержали за нападение на жену и попытку это скрыть

Жителя Краснодарского края подозревают в нападении на супругу. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

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Инцидент произошел в станице Новорождественской. Пара некоторое время проживала раздельно, но в этот день 44-летний мужчина решил навестить жену.

Во время разговора он стал проявлять агрессию, сковал руки наручниками, обмотал ноги скотчем и заклеил им рот. После этого он положил супругу в ванну и нанес несколько травм ножом. После этого супруг скрылся.

«Потерпевшая смогла выбраться на улицу и позвать на помощь соседей, которые вызвали на место медиков», – сообщается в публикации.

Мужчина также обратился в экстренные службы и заявил, что его возлюбленная могла с собой что-то сделать. Таким образом он якобы хотел отвести от себя подозрения.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело, на данный момент проводятся все необходимые мероприятия. Сотрудники СК будут ходатайствовать о заключении под стражу для фигуранта.