Мужчина спрыгнул в Москву-реку с моста у станции метро «Воробьевы горы»

Мужчина спрыгнул в Москву-реку с моста «Лужники» у станции метро «Воробьевы горы». Об этом в своем Telegram-канале сообщает Агентство городских новостей «Москва».

По сведениям издания, мужчина выжил.

«Прыгун выжил, спасатели оперативно вытащили его из воды на катер, вызвали скорую и полицию», — говорится в публикации.

Других подробностей инцидента издание не привело.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье поймали серийного похитителя сливочного масла. Общая сумма украденного составила 30 тысяч рублей. В два захода мужчина вынес 40 упаковок масла.