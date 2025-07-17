В Санкт-Петербурге женщину с ребенком унесло на сапе в Финский залив

Женщину с семилетним ребенком на сапе унесло в Финский залив, они не пострадали. Об этом сообщила пресс-служба МЧС РФ по Санкт-Петербургу.

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Отмечается, что инцидент произошел в Кронштадтском районе. По предварительной информации, арендовавшая сапборд женщина не смогла справиться с течением и ветром и ее вместе с семилетней дочерью унесло дальше в Финский залив. Однако матери удалось вызвать спасателей.

«Попросившие о помощи мама с дочкой были обнаружены на расстоянии примерно 1300 метров от берега», — говорится в тексте.

В МЧС по Петербургу подчеркнули, что медицинская помощь им не потребовалась.