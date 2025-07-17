Стали известны подробности катастрофы в Индии

Капитан разбившегося в июне индийского авиалайнера Boeing 787 Dreamliner выключил подачу топлива в двигатели самолета, как только тот взлетел. Об этом утверждает газета The Wall Street Journal (WSJ), ссылаясь на осведомленные источники.

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По предварительным данным расследования двигатели самолета сразу после взлета лишились необходимой тяги. Это произошло из-за отключения подачи топлива. Причем уже через 10 секунд подача топлива была восстановлена. Главный вопрос - было ли выключение переключателей трагическим сбоем техники или же это по какой-то причине сделал капитан судна Сумит Сабхарвал.

Данные WSJ указывают, что версия с виной пилота становится более вероятной. Анализ "черного ящика" показал, что второй пилот Клайв Кундер был удивлен тем, что командир отключил подачу топлива. Капитан авиалайнера, наоборот, был спокоен. Ошибочно или целенаправленно командир отключил подачу топлива - вопрос неоднозначный. При этом известно, что прежде он страдал от психологических проблем из-за смерти матери. Поэтому и появилась версия, что Сабхарвал сознательно устроил авиакатастрофу. Тем более что прецеденты уже бывали. В конце октября 1999 года египетский Boeing рухнул в Атлантический океан - по утверждениям американских следователей, из-за преднамеренных суицидальных действий второго пилота.

В расследовании ужасной авиакатастрофы в Индии наметился прорыв

Авиакатастрофа в Индии снова заставила задуматься авиационных экспертов о необходимости видеорегистрации того, что происходит в кабине пилотов. Агентство Reuters приводит мнение руководителя Международной ассоциации воздушного транспорта Вилли Уолша, который считает, что видеозапись в дополнение к записи голоса значительно помогла бы следователям в проведении расследования. Агентство Bloomberg цитирует эксперта Майкла Дэниэла - тот напомнил, что в кабине пилотов имеется сразу несколько микрофонов. По его словам, учитывая расположение микрофонов и анализируя разговоры пилотов, специалисты могут установить, где именно они находились - и, в частности, стоял ли Сабхарвал около переключателей топлива.

Катастрофа индийского Boeing унесла жизни 275 человек. Ясность в ее причинах появится только после публикации Индией окончательного отчета по крушению авиалайнера. Пока же компания Boeing подтвердила безопасность топливных переключателей, намекая на их полную исправность. Но власти Индии потребовали, чтобы местные авиакомпании проверили эти переключатели на имеющихся самолетах.