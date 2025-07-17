Два человека пострадали в результате пожара в квартире многоэтажного жилого дома в московском районе Северное Чертаново. Об этом в четверг, 17 июля, сообщил «Вечерней Москве» источник в правоохранительных органах.

— Два человека пострадали в результате пожара в многоэтажке. Шесть человек, включая двоих детей, удалось эвакуировать спасателям, — рассказал собеседник.

Пожар в многоэтажном доме начался примерно в 17 часов 17 июля. На балконе 22-го этажа произошла вспышка, что привело к увеличению интенсивности горения. К месту происшествия оперативно прибыли сотрудники экстренных служб и приступили к ликвидации возгорания.