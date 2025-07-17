Умерла одна из двух девочек, на которых школьник напал с молотком

Умерла одна из девочек, на которых 16-летний школьник напал с молотком в Подмосковье. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«За их жизни боролись врачи, однако травмы 13-летней Насти оказались слишком серьезными», — говорится в публикации.

Других подробностей не приводится.

Нападение произошло 11 июля в лесу у садоводческого некоммерческого товарищества городского округа Домодедово. Подозреваемый распылил в сторону девочек 13 и 16 лет газовый баллончик, а затем ударил их молотком по голове. Одной из них удалось сбежать и рассказать родителям о случившемся. Девочек госпитализировали, а злоумышленник скрылся в лесу. По данным Telegram-канала 112, юноша наносил удары не только молотком, но и металлическим прутом.

13 июля суд арестовал злоумышленника.