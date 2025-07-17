В Оренбуржье арестовали обвиняемого в убийстве женщин в лесополосе

Суд отправил под стражу обвиняемого в убийстве двух женщин, совершенном 17 лет назад на территории Оренбургской области. По версии следствия, мужчина предлагал подвезти жертв и убивал их в лесополосе, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

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"Установлено, что в июне 2008 года злоумышленник, двигаясь на своем автомобиле в городе Бугуруслане, предложил подвезти одну из жертв. Пользуясь доверчивостью женщины, он отвез ее в лесополосу, где совершил убийство, сопряженное с преступлением против половой неприкосновенности. Второе убийство мужчина совершил спустя два месяца при аналогичных обстоятельствах", - говорится в сообщении.

Тела женщин в возрасте 30 лет и 41 года обнаружили в лесополосе вблизи дороги Бугуруслан - Старокутлумбетово 14 августа 2008 года. Следователи возбудили дело об убийстве двух человек. После преступлений мужчина покинул Бугуруслан и переехал в другой регион. Правоохранители проверили более 2 тыс. биологических образцов, провели множество экспертиз и допросили свыше 200 человек. На протяжении всего времени следователи и криминалисты пытались установить причастного к убийству.

Спустя время было выявлено совпадение по генотипу, изъятому с одежды потерпевших. Фигуранта задержали на территории Саратовской области и доставили в Бугуруслан. В ходе допроса обвиняемый свою причастность к преступлениям признал полностью и дал изобличающие показания.