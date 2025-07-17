Россиянку обвинили в организации убийства бывшего мужа

Жительница Екатеринбурга, как сообщил представителям СМИ старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Александр Шульга, обвиняется в организации приготовления к наемному убийству своего бывшего мужа.

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У обвиняемой имелись разногласия с бывшим мужем по поводу общения с их совместным ребенком. Чтобы совершить убийство экс-мужа, она подыскала предполагаемого исполнителя преступления. В качестве вознаграждения, как уточняется, предложила сумму «около 300 тысяч рублей».

Лже-исполнитель сделал вид, что согласился на предложение 42-летней жительницы Екатеринбурга. Далее она перевела ему оговоренную сумму и предоставила данные о бывшем супруге, включая марку автомобиля и «черты его характера».

Но "киллер" сообщил о планируемом убийстве бывшему мужу, а тот обратился в правоохранительные органы. Против екатеринбурженки возбудили уголовное дело.