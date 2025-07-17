Волонтера заподозрили в поджоге лесов в Забайкальском крае

Силовики задержали известного волонтера Андрея Степаненко, помогавшего в тушении лесов в Забайкальском крае, заподозрив его в поджоге. Об этом рассказала «Абзацу» его жена Дарья.

По словам супруги волонтера, силовики пришли к ним сегодня утром и «перевернули весь дом». При этом она подчеркнула, что совершенно не верит в виновность мужа в поджогах лесов.

«Он дома появлялся максимум на два часа. Часа в четыре утра он приезжал, ложился спать и в шесть уже вставал и уезжал тушить и помогать. Всегда помогал, координировал. Воду возил другим волонтерам, припасы. Сам тушил, рисковал. (…) Ну как он может это сделать? Это какая-то глупость, просто глупость, неправда», – прокомментировала жена волонтера.

По ее словам, пока семье неизвестно, что именно вменяют активисту, а также в каком качестве он был задержан. Также об этом не знает и в волонтерском сообществе.

По данным МЧС России на 14 июля, в Забайкальском крае тушили два лесных пожара на 21 гектаре. Всего с начала года в регионе произошло 705 пожаров почти на 3 млн гектаров.