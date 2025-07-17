Адвоката Полозова заочно арестовали за фейки о российской армии

Гагаринский суд Москвы заочно арестовал бывшего адвоката одной из участниц группы Pussy Riot Николая Полозова по делу о фейках о российской армии. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения в виде заочного ареста Полозову Н. Н., обвиняемому по п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (распространение заведомо ложной информации о действиях ВС РФ по политическим мотивам). Мера пресечения избрана на два месяца с момента задержания или экстрадиции обвиняемого", - сказали в суде.

4 июля стало известно, что адвокат находится в розыске. В правоохранительных органах ранее ТАСС сообщили, что в отношении Полозова может быть возбуждено уголовное дело по статье о дискредитации ВС РФ, в связи с чем его и объявили в розыск.

Минюст РФ внес адвоката Николая Полозова в реестр иностранных агентов 20 декабря 2024 года. В ведомстве отметили, что он принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, а также распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике, а также недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа РФ.

Полозов представлял интересы Pussy Riot, Надежды Савченко и других. Предварительно, проживает на Украине.