В Москве после ливней автомобили начали на ходу погружаться под воду. Последствия непогоды сняли на видео, которое опубликовал Telegram-канал «Москва сегодня».

Кадры сняты в районе Крылатское на западе столицы. На них видно, как машины передвигаются по затопленным после обильных осадков дорогам. Некоторые автомобили практически уходят под воду во время движения, а некоторые припаркованные машины оказались почти полностью в луже.

Ранее стало известно, что в Москве ливневыми водами затопило 8 этажей 22-этажной высотки. С такой проблемой столкнулись жители дома на Алтуфьевском шоссе. Дождевая вода просочилась на целых восемь этажей — затопило все этажи с 22-го по 15-й. Потоки водопадом хлынули по лестнице вниз.

Из-за этого во многих квартирах жителей столицы провисли натяжные потолки, а вода потекла даже из розеток и электрощитков.