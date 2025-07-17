Изнасиловавший 11-летнюю внучку дедушка избежал тюремного заключения

В Испании суд приговорил пожилого мужчину к двум годам лишения свободы за изнасилование 11-летней внучки, но он избежал реального заключения. Как сообщает ABC.es, преступление произошло в провинции Ла-Корунья на северо-западе страны.

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Суд учел смягчающие обстоятельства: подсудимый добровольно признал вину, ранее не привлекался к уголовной ответственности и полностью оплатил годовой курс психологической реабилитации для пострадавшей, потратив на это 11 тысяч евро.

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В результате мужчине назначили пятилетний испытательный срок с запретом приближаться к жертве или контактировать с ней в течение трех лет.

Если он нарушит условия, то будет отправлен в тюрьму. Решение суда вызвало неоднозначную реакцию в обществе, многие считают наказание слишком мягким для столь тяжкого преступления.