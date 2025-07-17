Жительница Ставропольского края подожгла знакомого за оскорбление, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону. Инцидент произошел днем 26 апреля в селе Труновское. В тот день 29-летняя девушка и ее сожитель принимали у себя гостей, один из которых оскорбил во время застолья хозяйку дома. Тогда обвиняемая принесла емкость с горючей смесью, облила сидящего на стуле обидчика и подожгла его зажигалкой. 40-летний мужчина получил ожоги 1-2 степени и был спасен благодаря вмешательству друга. После чего ему оказали медицинскую помощь. В отношении женщины возбудили дело по ч. 3 ст. 30, п.п. "д, е" ч. 2 ст. 105 УК РФ. Она полностью признала вину и в ближайшее время предстанет перед судом.