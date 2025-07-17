Оператор сообщил о включении всех энергоблоков Прегольской ТЭС

Специалисты включили все четыре энергоблока Прегольской ТЭС под Калининградом. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на «Системного оператора».

«В 11:40 по московскому времени все четыре блока Прегольской ТЭС включены в работу», — сказали агентству.

17 июля на Прегольской ТЭЦ под Калининградом случилась крупная авария, несколько районов остались без света. В городе не функционировали светофоры, было частично заблокировано движение трамваев маршрута №3,5 и троллейбуса №1.

Позже стало известно, что ЧП было вызвано внешним коротким замыканием.

9 июля на ТЭЦ-1 в Пензе произошло возгорание транзитного трансформатора. Огнем была охвачена площадь в 100 квадратных метров. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил о временном отключении энергоснабжения, предпринятом для тушения пожара.

В этот же день в Ярославской и Ивановской областях около 270 населенных пунктов остались без электричества из-за сильного циклона.