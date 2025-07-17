Подростки изнасиловали девятилетнего школьника в российском спортивном лагере

В Ленинградской области подростки подозреваются в изнасиловании девятилетнего школьника в спортивном лагере. Об этом сообщает Telegram-канал «Конкретно.ру».

По данным канала, в полицию обратилась 42-летняя мать пострадавшего. По ее словам, 13 июля в спортивном лагере, расположенном на территории турбазы «Царская усадьба» подростки надругались над ее девятилетнем сыном.

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Сейчас правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что суд отправил в спецприемник подростков из Миасса, которые в январе надругались над девочкой-инвалидом.