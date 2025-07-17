Сотрудница хлебозавода на Кубани отравила двух коллег и пыталась убить директора

Жительницу Краснодара, работавшую на хлебокомбинате, обвиняют в двойном убийстве и покушении на убийство. Из-за личной неприязни она убила двух своих коллег и пыталась расправиться с директором комбината. Как сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю, женщина находится под стражей и ожидает суда.

Фигурантка работала кладовщицей на хлебокомбинате и у нее возник личный конфликт с несколькими сотрудницами и начальницей. Она разработала план по убийству женщин и купила отраву, а также скотч, игрушечный пистолет с глушителем и наручники. 3 июля 2024 года она пришла в гости к одной из коллег, там же находилась еще одна работница хлебокомбината.

"В какой-то момент фигурантка, применяя насилие, заставила их выпить лекарственное средство в большой дозе, от которого потерпевшие скончались спустя некоторое время", - отметили в пресс-службе СУ СК РФ по Кубани.

На этом обвиняемая не остановилась и решила заманить в квартиру директора хлебокомбината. Она написала начальнице сообщение от имени коллеги и попросила о помощи.

"Через некоторое время женщина прибыла в квартиру, где обвиняемая, угрожая вышеуказанным пистолетом, сковала ее руки наручниками, а затем скотчем, а также попыталась задушить, однако потерпевшей удалось освободить руки и оказать сопротивление нападавшей", - подчеркнули в пресс-службе ведомства.

К счастью, рядом оказался сын директора, который смог остановить фигурантку и вызвать полицию. Женщина пыталась покинуть место преступления и распылила перцовый баллончик, но ее задержали.

В рамках расследования обвиняемая прошла психолого-психиатрическую экспертизу и была признана вменяемой. На период следствия ее заключили под стражу. Сейчас уголовное дело по статье о двойном убийстве и покушении на убийство двух и более лиц с обвинительным заключением прокурора передали в суд.