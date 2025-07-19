Над шестилетним мальчиком надругались в российском санатории

В Санкт-Петербурге шестилетнего ребенка изнасиловали в санатории. Проводится проверка, пишет телеграм-канал «Конкретно.ру».

© Московский Комсомолец

Согласно информации канала, инцидент произошел в санатории «Детские Дюны» в городе Сестрорецке. 18 июля мальчик с матерью обратились в Детскую больницу №2, где женщина сообщила о насилии над её сыном. По ее словам, на мальчика напал неизвестный мужчина.

Мать ребенка также обратилась в полицию. Правоохранительные органы проводят проверку по факту произошедшего.

Ранее женатый майор полиции совратил 15-летнюю девочку в Свердловской области.