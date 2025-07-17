«Я не сошла с ума»: беременную россиянку арестовали в Париже

Россиянка Елена Виноградова оказалась под арестом в Париже и месяцами ждала помощи. Как сообщает «Царьград», женщину арестовали вместе с супругом Егором даже несмотря на ее беременность — рожать четвертого ребенка ей пришлось под стражей.

Егор Виноградов приехал в Париж в 2023 году на соревнования. Местные силовики задержали его и обвинили его в хакерстве, вымогательстве и организации преступной группы. Узнав о случившемся, Елена полетела во французскую столицу, однако женщину тоже решили арестовать, не озвучивая обвинения.

По словам Елены, почти всем россиянам во Франции предъявляют одни и те же обвинения. Кроме того, задержанных с российским паспортом в Париже на самом деле больше, чем принято считать.

«Русские девочки, с кем я познакомилась в тюрьме, у них у всех точно такой же кейс. Ну, просто они поймали всех русских, видимо, кого смогли, и предъявили им одинаковый кейс всем», — заявила она.

Во время заточения женщина не могла общаться с близкими. Власти утвердили ей только два телефона, по которым можно звонить — адвоката и матери.

«Три с половиной месяца не могла своим родителям сообщить лично, что я в порядке, более-менее, что жива-здорова. Только через адвоката передавала: позвоните маме, передайте маме, что у меня всё хорошо. Что я в порядке, что ребенок тоже в порядке, что я не потеряла ребенка, что я не сошла с ума и что просто жду встречи с мамой, когда мне одобрят телефон», — заявила Виноградова.

В результате и женщину, и ее супруга освободили под залог. За Егора потребовали внести 600 тысяч евро, а за Елену — 100 тысяч евро. При этом следствие продолжается и россияне не имеют права покидать Париж и общаться друг с другом.