Пешеходная улица в Нижнем Новгороде оказалась залита кровью

В Нижнем Новгороде одна из улиц оказалась в крови. По предварительным данным, причиной стал раненый мужчина.

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Происшествие случилось вечером 16 июля на главной пешеходной улице Нижнего Новгорода, Большой Покровской. Она оказалась залита кровью, о чем сообщили очевидцы.

По информации из соцсетей, по улице передвигался окровавленный молодой человек, который, предположительно, сам нанес себе увечья. Спустя некоторое время нижегородец потерял сознание, после чего очевидцы вызвали бригаду скорой помощи. В результате инцидента брусчатка и даже лавочки на Покровке оказались забрызганы кровью.

Позднее стало известно, что молодой человек был доставлен в больницу. Однако он предпринял попытку побега, лег на асфальт, после чего его снова вернули в приемное отделение.

Утром, по сообщению администрации Нижегородского района, территория улицы была приведена в порядок и полностью очищена от следов крови, передает издание NewsNN.