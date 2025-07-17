Мужчина выжил после прыжка с моста «Лужники» в Москву-реку

Мужчина спрыгнул в Москву-реку с моста «Лужники» и выжил. Об этом в четверг, 17 июля, сообщили в соцсети.

— Мужчина спрыгнул в Москву-реку с моста «Лужники» у станции метро «Воробьевы горы». Прыгун выжил, — рассказало в Telegram-канале агентство «Москва».

Выбраться из Москвы-реки мужчине помогли спасатели, подоспевшие к нему на катере. На место также вызвали скорую и правоохранителей.

Ранее в Москву-реку с Шелепихинского моста спрыгнули два человека. Первый мужчина решился на это после спора. Следом за ним спрыгнул рабочий, наблюдавший за его действиями. Обоих достали из воды и передали врачам.