Девочка чуть не ушла на дно озера в Ленобласти и попала в реанимацию

В Ленобласти 13-летняя девочка чуть не ушла на дно озера во время купания и попала в больницу. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

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Инцидент произошел 15 июля. Девочка купалась в Медном озере со сверстниками, когда внезапно почувствовала слабость и пошла ко дну. Она провела под водой около четырех-пяти минут, после чего неизвестные мужчины вытащили ее на берег.

Пострадавшую с постгипоксическим состоянием и гипотермией доставили в Токсовскую районную больницу. Сейчас девочка находится в сознании в отделении реанимации. Правоохранительные органы проводят проверку по факту происшествия.

До этого в Ленобласти неподалеку от баз отдыха четырехлетняя девочка ударилась о винт моторной лодки, наглоталась воды. В результате она не выжила.