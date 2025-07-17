Ахмедов частично погасил ущерб Минобороны и парку «Патриот»

Бывший директор парка «Патриот» Вячеслав Ахмедов частично погасил ущерб Минобороны РФ и самому парку. Об этом стало известно в четверг, 17 июля.

— Прошу суд приобщить к материалам дела справку о том, что Ахмедов частично погасил ущерб Минобороны и «Патриоту» на сумму 500 тысяч рублей, — цитирует представителя военной прокуратуры ТАСС.

Ранее стало известно, что суд в Москве рассмотрит дело, возбужденное после хищения бюджетных денежных средств парка «Патриот». Сумма ущерба превысила 25 миллионов рублей. На имущество Ахмедова также наложили арест на сумму, превышающую 100 миллионов рублей. Он уже признал свою вину в содеянном и заявил о готовности идти на контакт со следствием.