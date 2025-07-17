Инвалид бесследно исчез после беседы с цыганами

Ростовчанка рассказала о пропаже своего отца, пообщавшегося с цыганами на вокзале.

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Жительница Ростова-на-Дону сообщила об исчезновении своего отца. 53-летний мужчина последний раз выходил на связь 10 июля. Тогда по телефону он рассказал, что находится на вокзале и ждет автобус, чтобы приехать к дочери.

Однако после этого мужчина бесследно исчез. Семья обратилась к волонтерам. Просматривая записи с камер видеонаблюдения, было установлено, что на вокзале ростовчанин разговаривал с цыганами. Затем незнакомые люди увели мужчину в сторону автозаправки.

Горожанка пыталась связаться с отцом, но тот не отвечал на звонки. Однажды трубку снял незнакомец, сообщивший, что мужчина находится в полях – его там удерживают силой. Дочь пропавшего считает, что ее отца могли забрать в рабство.

Как отмечает портал 161.ru, пропавший является инвалидом второй группы, плохо видит. У него были с собой паспорт и банковские карты. По словам дочери, полиция недостаточно активно помогает в поисках мужчины.