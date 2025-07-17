Подросток попыталась задушить девочку в летнем лагере

Школьница в детском лагере в Тюменской области напала на десятилетнюю девочку и попыталась задушить.

В тюменском селе Тоболово при школе работал летний лагерь. Туда ходила десятилетняя девочка. Однажды, вернувшись домой, мать заметила на шее дочери гематомы и кровоподтеки. Школьница рассказала, что на нее напала девочка постарше.

По словам пострадавшей, подросток зажала ее на втором этаже и начала душить, приговаривая, что она никого не боится.

Женщина обратилась к руководству школы. Выяснилось, что напавшей 15 лет, она учится в коррекционной школе и часто нападала на других детей: одного побила, другому едва не сломала руку, у третьего украла телефон.

Мать девочки обратилась в полицию. Инцидент расследуется, сообщает 72.RU.