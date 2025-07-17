В Херсонской области задержали экс-сотрудника полиции за передачу данных ВСУ

Бывшего сотрудника украинской полиции Евгения Великосельского задержали в Херсонской области за передачу боевикам ВСУ координат мест дислокаций военных армии России.

Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Следственного комитета России.

«В 2022 году в интересах спецслужб Украины он передавал координаты мест дислокаций российских силовиков», — заявили представители ведомства.

Ранее сотрудники ФСБ России задержали в Воронеже агента ГУР Минобороны Украины, который планировал подорвать объект энергетической инфраструктуры.