В российском городе 16-летнему школьнику пробили голову в ТРК

В Выборгском районе Санкт-Петербурга подростки пробили голову 16-летнему школьнику в торгово-развлекательном комплексе (ТРК) «Норд», передает 78.ru.

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По данным издания, российский юноша самостоятельно обратился в больницу. Врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, а также ушибы лба и грудной клетки. В состоянии средней степени тяжести подростка госпитализировали.

По факту случившегося была организована проверка.

До этого сообщалось, что толпа подростков избила брата и сестру, страдающих аутизмом, на детской площадке в Уфе.

Мать пострадавших написала заявление. Сотрудники полиции организовали проверку.

Еще раньше в Петербурге подростки-самокатчики избили прохожих прутьями из-за замечания.