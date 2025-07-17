В Воронеже задержали готовившего диверсию агента Киева

В Воронежской области сотрудники правоохранительных органов задержали местного жителя, готовившего диверсию. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ России.

«Установлено, что злоумышленник посредством мессенджера инициативно установил и поддерживал контакт с сотрудником ГУР МО Украины... Подозреваемый собирал и передавал сведения о средствах противовоздушной обороны Министерства обороны РФ, расположенных на территории Воронежской области», - говорится в пресс-релизе ведомства.

По данным ФСБ, он планировал взорвать объект энергетической инфраструктуры региона с помощью самодельного взрывного устройства. У него также изъяли средства связи.

Уточняется, что подозреваемый дает признательные показания. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

В отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ «Государственная измена».