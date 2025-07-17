Трое детей получили ранения после атаки украинского БПЛА на Воронеж

Трое детей получили ранения после атаки украинского БПЛА по многоэтажному жилому дому в Воронеже. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

Двое подростков 2009 и 2013 годов рождения были госпитализированы с травмами головы. Девушке 2009 года рождения с резаными ранами рук и ног врачи оказали помощь на месте.

Повреждены как минимум четыре квартиры. Жильцы одного из подъездов пострадавшего дома уже покинули свои квартиры, для них организуется пункт временного размещения.

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Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) влетел в многоэтажный дом в Воронеже ранее 17 июля. Дрон врезался в верхние этажи дома в районе улицы Айвазовского. По словам местных жителей, сначала раздался грохот, а затем повалил густой дым.