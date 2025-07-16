Гулявший по родильному отделению ребенок убил младенца во Франции
Во французском городе Лилль шестилетний ребенок убил новорожденную девочку во время прогулки по родильному отделению больницы Жанны де Фландр. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.
Трагедия произошла в пятницу, 11 июля. Ребенок взял на руки семимесячного недоношенного ребенка. По словам семьи погибшей, ее нашли без сознания. Несмотря на оказанную неотложную помощь, врачам не удалось реанимировать девочку.
— Эта человеческая трагедия глубоко потрясла персонал и коллектив Университетской больницы Лилля, а также другие семьи, — говорится в сообщении медучреждения.
Родителям девочки, их близким и медицинским работникам оказали психологическую помощь. Руководство больницы связалось с прокурором Лилля с просьбой о немедленном расследовании, а также объявило о начале «внутреннего административного расследования», передает BFMTV.
В городе Коммунаре Ленинградской области трехмесячный младенец упал с дивана, в результате чего у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, перелом височной кости и ушиб головного мозга тяжелой степени. Врачи не смогли спасти ребенка.