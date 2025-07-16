Польские силовики задержали «пророссийского» хакера, подозреваемого в нарушении работы сайтов госорганов. Об этом сообщает радиостанция RMF FM.

Российские официальные лица нередко заявляли ранее, что на Западе и в западных СМИ постоянно звучат обвинения в адрес России, при этом никаких доказательств не приводится, а в дальнейшем подобные вбросы и не подтверждаются.

«Члена пророссийской хакерской группы NoName057(16), совершавшей атаки на Украину и поддерживающие ее государства, задержали в Нижней Силезии сотрудники центрального бюро по борьбе с киберпреступностью», — отметили журналисты.

По их данным, целями 18-летнего юноши якобы были сайты городских предприятий коммуникации в Кракове и Познани, а также официальные сайты государственных органов.

Правоохранители предъявили молодому человеку четыре обвинения в нарушении работы информационных систем и получении программного обеспечения для совершения этих преступлений. В отношении него применена мера пресечения в виде полицейского надзора.

В рамках международной операции были арестованы еще два человека — один во Франции и один в Испании, было выдано восемь ордеров на арест, обыски прошли в 24 домах в Чехии, ФРГ, Испании и Италии.