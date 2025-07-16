Один из крупнейших и наиболее известных в мире музыкальных фестивалей Tomorrowland, который с 2005 года проводится в бельгийском городе Бом, находится под угрозой срыва. За три дня до открытия мощный пожар полностью уничтожил сцену фестиваля.

В бельгийских СМИ и соцсетях публикуют многочисленные видео пожара на главной сцене мероприятия. Очевидцы сообщают, что на территории начали взрываться припасенные для торжествненого открытия фейерверки.

Организаторы фестиваля подтвердили факт пожара. Они сообщили, что помимо сцены огонь уничтожил скульптуры в виде огромных львов и замков.