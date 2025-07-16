Врач сгорел заживо в собственном кабинете

В штате Аризона, США, физиотерапевта Уолтера Фокскрофта не успели спасти из пожара, произошедшего в его кабинете. Об этом сообщает New York Post.

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Когда пожарные прибыли к центру кислородотерапии Havasu Health and Hyperbarics, то нашли обугленные останки врача в барокамере. Мужчина находился внутри аппарата, когда начался пожар. Из-за огня барокамера превратилась в смертельную ловушку, в которой Фокскрофт сгорел заживо.

Почему начался пожар, пока неизвестно. Врача не стало в возрасте 43 лет.

Фокскрофт основал Havasu Health and Hyperbarics в 2024 году. В рамках центра он часто прописывал своим пациентам гипербарическую оксигенацию. Эта процедура проводится в барокамерах — герметично закрытых капсулах, предназначенных для насыщения организма кислородом.

Ранее сообщалось, что в Дублине, Ирландия, мужчина спасся из огня, выпрыгнув из окна на грузовик. Пожар произошел в салоне тайского массажа.