Цыгане похитили двух россиян на автовокзале и отправили в рабство

Родственники пропавшего около недели назад в Ростовской области мужчины считают, что он попал в рабство. 53-летний Алексей пропал 10 июля с пригородного вокзала в Ростове-на-Дону. Об этом пишет телеграм-канал «Осторожно, новости».

© Московский Комсомолец

По словам дочери россиянина, в последний раз он звонил родственникам и говорил, что собирался ехать к ней из села Орловка в город и ждал автобуса. А через два часа к нему подошли представители «цыганской диаспоры» и увели его. Больше Алексей на связь не выходил.

На следующий день родственники позвонили на номер Алексея. Им ответил мужчина, который представился Евгением, и заявил, что к нему и Алексею «подошли цыгане и увели в кусты».

Еще через день мужчина сообщил, что они с Алексеем находятся в поселке Койсуг Азовского района «в полях» у женщины, которая платит им в день по 400 рублей. Он назвал ее «кореянкой».

Родственники отправились в Койсуг и поговорили с каждым «корейцем». Местный житель подтвердил, что 10 июля в Койсуг привезли двух человек для работы в полях.

Также местные жители сообщили, что это не первый случай, когда в Азовском районе людей вербуют работать в полях.

Россиянин из-за любви к девушке похитил соперника и вывез его в лес

В администрации района каналу заявили, что у них нет официальной информации о случаях рабства, при этом добавили, что «все может быть», так как «эти поля выглядят, мягко говоря, странно, там разный контингент».

Ранее сообщалось, что полицейские Белгорода на протяжении нескольких дней безуспешно перекапывают мусорный полигон с помощью экскаватора. Они не могут найти тела трех пропавших человек.