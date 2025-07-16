Суд заочно арестовал телеведущую Лазареву*

Пресненский суд Москвы выдал санкцию на заочный арест телеведущей Татьяны Лазаревой* (признана иноагентом в РФ, внесена в реестр террористов и экстремистов). Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, решение принято в рамках дела об уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах.

«Удовлетворено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Лазаревой* Т.Ю. по части 2 статьи 330.1 УК РФ», — говорится в карточке уголовного дела.

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Напомним, что в 2024 году Второй западный окружной военный суд зарегистрировал уголовное дело в отношении Лазаревой* об оправдании терроризма. По части 2 статьи 205.2 Уголовного кодекса ей грозит до семи лет тюрьмы.

* Лицо, признанное иноагентом в России, внесена в реестр террористов и экстремистов.