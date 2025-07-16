Китаянка покончила с собой в торговом центре, не сумев купить игрушку Лабубу

Китаянка покончила с собой после того, как не смогла приобрести популярную игрушку Лабубу. Женщина стояла в очереди к автомату с куклами с одном из торговых центров, однако из-за внезапно начавшейся драки она так и не смогла приобрести сувенир. После случившегося китаянка приняла решение уйти из жизни. Об этом сообщил «Московский комсомолец».

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После популярности игрушки в Сети ее призывали запретить из-за того, что она может пагубно влиять на психику детей. В свою очередь глава Росмолодежи Григорий Гуров отметил, что популярную игрушку не следует запрещать, а вместо этого необходимо сосредоточиться на продвижении традиционных образов и их правильной презентации.

«Вечерняя Москва» рассказала, что представляют собой игрушки Лабубу, почему они стали популярными и сколько они стоят. Также «ВМ» узнавала у стилиста, портят ли они образ человека или все же являются стильным дополнением.

До этого певец и фронтмен группы «Руки вверх!» Сергей Жуков заявил, что решил запустить собственный аналог популярных плюшевых монстров Лабубу. Своего персонажа он назвал Бабайкой. Исполнитель рассказал, что заставило его запустить продажу отечественных игрушек в России.