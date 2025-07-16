Ссора между супругами закончилась массовой дракой родственников с летальным исходом

В Индии ссора между двумя супругами переросла в массовую драку семей, в результате которой погибли два человека. Об этом пишет The Times of India.

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Трагический инцидент произошел в городе Педдапалли в минувший вторник, 15 июля. Сообщается, что двое супругов долгое время испытывали трудности в браке, и им на помощь приехали родственники. Представители семей с обоих сторон собрались в районе Султанабад, чтобы разрешить их конфликт.

Однако обсуждение не привело к примирению. Наоборот, словесное противостояние переросло в ожесточенную драку между группами. Люди стали нападать друг на друга, вооружившись ножами и камнями.

Во время столкновения 32-летний брат супруга получил ножевое ранение, а его друг получил травму от удара камнем. Оба пострадавших были госпитализированы, но медикам не удалось их спасти.

По подозрению в причастности к инциденту полиция арестовала несколько человек. Ведется расследование.

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