Убийца двух человек в московской квартире представил свою версию

Мужчина, задержанный следователями столичного СК за двойное убийство, совершенное в ночь на среду в квартире на Щелковском шоссе, выдвинул свою версию событий. Он утверждает, что таким образом мстил за жену, которая вела крайне легкомысленный образ жизни.

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Как стало известно «МК», 35-летний житель Подмосковья Андрей (имя изменено) был наркоманом со стажем. Несколько лет назад он попытался избавиться от пагубной привычки и в рехабе познакомился с одной пациенткой, которая согласилась стать женой Андрея. Правда, довольно быстро он разочаровался в спутнице жизни. Мужчина решил, что она относится к категории приживалок, которые используют супругов как кошельки, чтобы купить наркотики, а сами при этом ведут распутный образ жизни.

При этом пара продолжала употреблять мефедрон. Не так давно Андрей по рекомендации жены поехал к торговцу зельем, проживавшему в районе метро «Щелковская», за очередной партией. Во время визита Андрею показалось, что наркодилер и его сожительница — по сути сутенеры, которые поставляют не только наркотики, но и клиентов для сексуальных развлечений жены. Причем подруга продавца даже внешне была похожа на супругу Андрея. Тогда-то у оскорбленного мужчины и начал созревать план убийства. Неделю он штудировал переписку в телефоне супруги, его предположения переросли в уверенность, и в ночь на среду парень снова отправился в гости к «барыге» якобы за мефедроном, а на самом деле чтобы учинить расправу.

В квартире кроме 45-летнего хозяина и его 38-летний сожительницы был еще один любитель «дури». Гость ворвался в дом, набросился на спавшую женщину и начал бить ее ножом. Ее кавалер попытался оттащить злодея, но получил свою порцию смертельных ударов. Свидетель счел за благо убежать.

Расправившись с наркоторговцами, Андрей вышел на улицу, где в машине его поджидал приятель, и рассказал свою версию — якобы хозяин квартиры при нем убил подругу, а потом покончил с собой. Спутник злодея вызвал скорую и полицию, после чего на место приехали следователи СК и выяснили, что на самом деле произошло. Как сообщила руководитель пресс-службы ГСУ СКР по Москве Юлия Иванова, задержанный уже дал признательные показания.