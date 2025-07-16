В российском регионе осужденный исчез из колонии

В Кемеровской области из колонии-поселения №31 в городе Анжеро-Судженск исчез 36-летний осужденный Константин Бобровский. Об этом «Ленте.ру» рассказали в ГУФСИН по региону.

© Lenta.ru

Мужчина был приговорен к трем годам лишения свободы за кражи. В ведомстве отметили, что рост Бобровского составляет 175 сантиметров, а его телосложение среднее. У мужчины есть татуировки на левой кисти «символы, рисунки», на левой руке «мистика» и на левом плече «узор».

Осужденные в колониях-поселениях содержатся без охраны под надзором администрации и могут свободно передвигаться.