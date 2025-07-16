На шеф-редактора The Insider* Тимура Олевского возбудили уголовное дело

В отношении шеф-редактора The Insider* Тимура Олевского возбудили уголовное дело за осуществление деятельности иностранной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности.

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Об этом в среду, 16 июля, сообщила «Вечерней Москве» руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

— По материалам проверки в отношении Т. Олевского возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 284.1 УК РФ (осуществление деятельности иностранной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности), — рассказала Нефедова.

В рамках следствия установили, что шеф-редактор издания принял участие в публикации трех видеозаписей, которые направлены на формирование негативного общественного мнения политики России, а также дискредитацию органов государственной власти.Ранее Таганский районный суд оштрафовал The Insider* на 400 тысяч рублей за отсутствие маркировки иностранного агента.

*Организация, выполняющая функции иноагента и признанная нежелательной в России