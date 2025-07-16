Сотрудника «Газпрома» нашли погибшим после пропажи

Антенщик-мачтовик нижегородского филиала «Газпрома» погиб при невыясненных обстоятельствах после пропажи с рабочего выезда. Об этом сообщили в Гострудинспекции Нижегородской области.

Несчастный случай произошел в Городецком округе. 8 июля туда направили четырех сотрудников ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» для проведения измерений резервного кабеля связи. В конце рабочего дня 9 июля все они легли спать в кунге автомобиля.

Со слов членов бригады, на утро они обнаружили пропажу антенщика-мачтовика. О происшествии сразу сообщили полицейским. Вчера, 15 июля, тело, обнаруженное накануне на берегу Волги, опознала мать работника. Устанавливаются причины и обстоятельства его гибели.

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