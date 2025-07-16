Заключенные объявили голодовку в российской колонии

Осужденные объявили голодовку в пермской колонии ИК-40. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСИН России.

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В ведомстве заявили, что злостные нарушители режима содержания, которые состоят на различных видах профилактического учета, 16 июля отказались от приема пищи.

Во ФСИН добавили, что осужденные пытались оказать давление на руководство колонии с целью ослабить режим содержания.

В ИК прибыли должностные лица главного управления ФСИН по Пермскому краю для проведения проверки.

Сообщается, что осужденные в настоящее время голодовку прекратили и принимают пищу. Колония работает в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что признанному виновным в убийстве пяти человек маньяку из Камышина Волгоградской области Владимиру Драганеру по прозвищу Дракула отказали в условно-досрочном освобождении после 25 лет отбывания наказания в колонии «Черный дельфин».