Неожиданный маневр чуть не привел к столкновению китайских самолетов над Сибирью

В июле 2025 года два китайских самолёта едва не столкнулись в российском воздушном пространстве. Об этом сообщает South China Morning Post.

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По данным издания, записи переговоров пилотов с авиадиспетчерской службой свидетельствуют, что пассажирский самолёт Air China совершил неожиданный манёвр и оказался на потенциально опасном курсе столкновения с грузовым самолетом SF Airlines. Манёвр не был запрошен авиадиспетчерской службой, и причина, по которой самолет его совершил, пока не выяснена.

Запись показывает, что авиадиспетчер просил другой самолет в этом районе оставаться на большей высоте. Одно из возможных объяснений: пилот Air China мог неправильно расслышать или неверно понять инструкцию, переданную другому самолету.

В ходе инцидента, произошедшего над Тувой, отдалённым регионом Сибири, граничащим с Монголией, два самолета оказались на расстоянии около 90–120 метров друг от друга. Это значительно меньше минимально допустимой дистанции в 300 метров, отмечает South China Morning Post.

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Радар показывает, что опасная близость была достигнута 6 июля, когда Airbus A350 авиакомпании Air China, следовавший из Шанхая в Милан, начал набирать высоту. В результате манёвра Airbus приблизился к грузовому Boeing 767 авиакомпании SF Airlines, следовавшему из Будапешта в Эчжоу.

На борту обоих самолётов сработала система предотвращения столкновений (TCAS). Это привело к экстренным действиям по уклонению.