Часть улицы Правды в Москве возле Центрального хранилища Банка России оцеплена, полиция осматривает подозрительную «Газель».

По данным корреспондента РИА Новости, на месте работают

сотрудники полиции, Росгвардии и ГИБДД.

Движение в районе временно ограничено, территория вокруг машины оцеплена.

Ранее стало известно, что на улице Чагинской в Юго-Восточном административном округе Москвы впервые нанесена жёлтая разделительная разметка.