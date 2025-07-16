У хранилища ЦБ в Москве оцепили улицу из-за подозрительного автомобиля
Часть улицы Правды в Москве возле Центрального хранилища Банка России оцеплена, полиция осматривает подозрительную «Газель».
По данным корреспондента РИА Новости, на месте работают
сотрудники полиции, Росгвардии и ГИБДД.
Движение в районе временно ограничено, территория вокруг машины оцеплена.
Ранее стало известно, что на улице Чагинской в Юго-Восточном административном округе Москвы впервые нанесена жёлтая разделительная разметка.