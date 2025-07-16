Российские таможенники задержали крупную партию кокаина

Российские таможенники задержали крупнейшую в этом году партию кокаина на 820 кг из Латинской Америки.

«Таможенники обнаружили 820 кг кокаина в контейнерах с бананами... Партия латиноамериканских наркотиков, стоимость которых на российском чёрном рынке составляет более 12 млрд рублей», — сообщили в ФТС России.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее ФСБ ликвидировала нарколабораторию в Челябинской области с 40 кг наркотиков.

В начале июля президент России Владимир Путин обсудил с Совбезом России борьбу с незаконным оборотом наркотиков.