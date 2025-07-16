Российские таможенники задержали крупную партию кокаина

Таможенники задержали крупнейшую в этом году партию кокаина на 820 кг
Российские таможенники задержали крупнейшую в этом году партию кокаина на 820 кг из Латинской Америки.
«Таможенники обнаружили 820 кг кокаина в контейнерах с бананами... Партия латиноамериканских наркотиков, стоимость которых на российском чёрном рынке составляет более 12 млрд рублей», — сообщили в ФТС России.
Возбуждено уголовное дело.
Ранее ФСБ ликвидировала нарколабораторию в Челябинской области с 40 кг наркотиков.
В начале июля президент России Владимир Путин обсудил с Совбезом России борьбу с незаконным оборотом наркотиков.