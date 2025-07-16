Сине-желтый аккумулятор нашли в странной «газели» у Центрального хранилища ЦБ

Сине-желтый аккумулятор обнаружили в «газели», припаркованной возле Центрального хранилища Центробанка на улице Правды в Москве. Автомобиль проверяли кинологи с собакой, ничего подозрительного кроме аккумулятора не нашли.

Об этом в среду, 16 июля, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

— Подозрительную «Газель» у Центрального хранилища ЦБ проверили кинологи с собакой, она ничего не унюхала. Сотрудники силовых ведомств осмотрели фургон, там оказался сине-желтный аккумулятор. Сейчас стражи порядка проверяют записи с домов поблизости, чтобы установить, кто приехал на этом автомобиле на улицу Правды, которая сейчас закрыта для проезда, — пишет агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на слова собеседника.

Существует версия, что грузовой автомобиль к зданию хранилища Центробанка толкали несколько человек от Третьего транспортного кольца. Официально представители правоохранительных органов произошедшее еще не комментировали.

Подозрительную «газель» заметили возле Центрального хранилища Центробанка на улице Правды в Москве утром 16 июля. К месту сразу вызвали сотрудников спецслужб.