Тело мужчины извлекли из-под завалов после взрыва газа в Новосибирской области

На месте завалов после взрыва в многоквартирном доме в поселке Красный Яр Новосибирской области спасатели обнаружили тело погибшего мужчины.

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Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России. В министерстве уточнили, что на месте ЧП сейчас работают 86 сотрудников экстренных служб и 27 единиц техники. Кроме того, на место инцидента выехали специалисты Сибирского спасцентра МЧС.

Жильцы из разрушенного дома сейчас находятся в пункте временного размещения в местном доме культуры. С ними и их родственниками работают психологи.

ЧП в поселке Красный Яр произошло в среду, предположительно, причиной взрыва стал бытовой газ. Количество пострадавших уточняется. Следком возбудил дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.