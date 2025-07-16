Судья Тришкин, выстреливший из пистолета в таксиста, подал в отставку

Судья Второго Западного окружного военного суда Альберт Тришкин, который выстрелил в таксиста из травматического пистолета после конфликта на дороге, подал прошение об отставке.

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Об этом в среду, 16 июля, сообщил источник в пресс-службе военного суда.

— В настоящее время прошение об отставке судьи Альберта Тришкина удовлетворено ВККС, — передает слова собеседника ТАСС.

Конфликт между Тришкиным и таксистом произошел в августе прошлого года. За несколько дней до произошедшего судья нашел пистолет возле гаражей, но не успел его сдать в полицию. По словам самого Тришкина, он хотел лишь напугать таксиста оружием, но тот начал его выхватывать из рук, поэтому произошел выстрел. После конфликта мужчина избавился от пистолета.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин 7 июля попросил Всероссийскую квалификационную коллегию судей дать разрешение на возбуждение уголовного дела в отношении Тришкина. Спустя несколько дней коллегия удовлетворила прошение Бастрыкина и дала разрешение на возбуждение дела.