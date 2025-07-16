Молния ударила в рыбаков на озере в Кемеровской области

Молния ударила в трех рыбаков на озере в Кемеровской области. Как сообщает Telegram-канал Mash, один из мужчин погиб.

Инцидент произошел накануне возле поселка Березовая Грива. Трое местных жителей пришли на берег, где их застиг дождь. Одна из молний ударила рядом с 37-летним мужчиной и его друзьями. Первый погиб на месте, а остальных удалось спасти, поскольку они были в резиновых сапогах.

Напомним, что днем 14 июля схожий инцидент случился в Тульской области — молния ударила рядом с компанией отдыхающих. Как сообщили СМИ, погибли три человека: мужчина, женщина и ребенок. Еще по меньшей мере шесть человек получили травмы различной степени тяжести. Отмечалось, что избежать смерти им удалось благодаря обуви — выжившие были в резиновых сланцах.